«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
«Металлург» обыграл «Трактор» (4:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина одержала 6-ю победу в 7 последних играх. «Металлург» набрал 44 очка в 28 играх и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.
«Трактор» проиграл 3-й матч подряд. Вчера Бенуа Гру покинул пост главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» был Рафаэль Рише.
На данный момент клуб идет 6-м на Востоке с 31 баллом после 29 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости