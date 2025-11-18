  • Спортс
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке

«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

«Металлург» обыграл «Трактор» (4:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина одержала 6-ю победу в 7 последних играх. «Металлург» набрал 44 очка в 28 играх и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

«Трактор» проиграл 3-й матч подряд. Вчера Бенуа Гру покинул пост главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» был Рафаэль Рише.

На данный момент клуб идет 6-м на Востоке с 31 баллом после 29 матчей.

