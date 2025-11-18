Рыбин об уходе Гру из «Трактора»: «Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то»

Максим Рыбин отреагировал на решение Бенуа Гру покинуть «Трактор».

Бывший нападающий Максим Рыбин высказался об уходе Бенуа Гру с поста тренера «Трактора».

Гру сообщил, что принял решение покинуть клуб: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Насколько сюрпризом стала отставка Бенуа Гру с поста тренера «Трактора» для вас?

– Понимаете, чтобы многие моменты комментировать, надо видеть, что у них [у «Трактора»] внутри происходит. Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то. Ни один русский тренер не может так написать или сказать, что уйдет по собственному желанию…

Если там с вратарем какая-то проблема – ну да, есть, наверное, проблема. Но она решаемая. К тому же по ходу сезона ее можно закрыть.

– Рафаэль Рише временно занял место ушедшего в отставку Бенуа Гру.

– Даже не знаю, кто это, где он и с кем работал. Важно понимать, что в голове у менеджера, у Алексея Волкова, у Ивана Савина – это те люди, которые работают вплотную с клубом. Я думаю, все-таки это временная фигура. Зачем уже оставлять наследство – хоккей будет тот же самый, особо ничего не поменяется. Может быть, психология и менталитет – не более того, – сказал Рыбин.