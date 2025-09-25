  • Спортс
  • Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»
7

Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»

Саша Хмелевски высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».

«Салават» обменял игрока в клуб из Казани 23 сентября.

«У меня очень высокая мотивация – доказать новому клубу, болельщикам и партнерам, что я готов биться за «Ак Барс», что мы как команда хотим подняться в таблице и хотим выиграть.  

По всей атмосфере и всему, что я увидел сегодня в Казани, видно, что «Ак Барс» – это топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, наша база – это город в городе, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали.  

Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть в «Татнефть-Арене» всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам.

Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за «Ак Барс», – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
болельщики
