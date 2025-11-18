Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»

Малкин об Овечкине: настоящий русский медведь, терминатор.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин высоко отозвался о капитане «Вашингтона » Александре Овечкине .

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. 6 ноября он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На следующий день «Вашингтон» играл с «Питтсбургом».

На данный момент на счету Овечкина 903 гола в НХЛ.

«Мы виделись после той игры. У них был второй матч за два дня, мы не смогли пойти вместе поужинать, но мы поговорили. Мы часто переписываемся. Встречаемся летом; наши дети вместе празднуют дни рождения. Мы хорошие друзья.

Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов. У него было 899 – это был лишь вопрос времени. Можете поздравлять его каждую неделю, ведь он будет продолжать бить свой собственный рекорд: 900, 902, 903, 904, 905… это лишь вопрос времени. Он сыграл 1500 игр. Он настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться», – сказал Малкин.