Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
Саша Хмелевски может продолжить карьеру в «Сан-Хосе».
Ранее форварда обменяли из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Сообщалось, что Хмелевски хотел перейти в «Авангард».
По информации «Матч ТВ», клуб НХЛ предлагает 26-летнему нападающему односторонний контракт.
«Сейчас мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры Хмелевски, которые у нас есть на столе», – сказал агент игрока Дэн Мильштейн. Интересы игрока в России представляет Станислав Романов.
В прошлом сезоне нападающий набрал 57 (25+32) очков за 68 игр в FONBET чемпионате КХЛ и 15 (8+7) баллов в 19 играх Кубка Гагарина.
Тубольцева об обмене Хмелевски в «Ак Барс»: «Салават» хотел молодых игроков, «Авангард» отказался. ЦСКА вышел из гонки, узнав сумму компенсации»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
