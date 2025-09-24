Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)

Саша Хмелевски может продолжить карьеру в «Сан-Хосе».

Ранее форварда обменяли из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс ». Сообщалось , что Хмелевски хотел перейти в «Авангард ».

По информации «Матч ТВ», клуб НХЛ предлагает 26-летнему нападающему односторонний контракт.

«Сейчас мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры Хмелевски , которые у нас есть на столе», – сказал агент игрока Дэн Мильштейн . Интересы игрока в России представляет Станислав Романов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 57 (25+32) очков за 68 игр в FONBET чемпионате КХЛ и 15 (8+7) баллов в 19 играх Кубка Гагарина.

