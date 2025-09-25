Зарплата Хмелевски в «Ак Барсе» – 57 млн рублей в сезоне-2025/26, 95 млн – в 2026/27 («СЭ»)
Саша Хмелевски заработает 152 млн рублей за 2 сезона в «Ак Барсе».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезоне-2025/26 составит 57 млн рублей в год, в следующем сезоне – 95.
Напомним, «Салават» обменял игрока в клуб из Казани 23 сентября. Сегодня «Ак Барс» подписал контракт с Сашей Хмелевски на 2 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости