Зарплата Хмелевски в «Ак Барсе» – 57 млн рублей в сезоне-2025/26, 95 млн – в 2026/27 («СЭ»)

Саша Хмелевски заработает 152 млн рублей за 2 сезона в «Ак Барсе».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезоне-2025/26 составит 57 млн рублей в год, в следующем сезоне – 95.

Напомним, «Салават» обменял игрока в клуб из Казани 23 сентября. Сегодня «Ак Барс » подписал контракт с Сашей Хмелевски на 2 года.