Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)
Саша Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти».
Вчера «Ак Барс» подписал контракт с 26-летним форвардом на два года. Ранее сообщалось, что Хмелевски не хочет играть за казанцев.
По информации «Бизнес Online», клуб хотел, чтобы новичок как можно быстрее прибыл на подписание соглашения.
У «Ак Барса» оставалось всего несколько часов для заключения договора. В противном случае сторона игрока могла обратиться в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ и обжаловать обмен.
Напомним, по регламенту КХЛ клуб должен подписать контракт с хоккеистом в течение 48 часов после обмена.
Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости