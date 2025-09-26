Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)

Саша Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти».

Вчера «Ак Барс» подписал контракт с 26-летним форвардом на два года. Ранее сообщалось, что Хмелевски не хочет играть за казанцев.

По информации «Бизнес Online», клуб хотел, чтобы новичок как можно быстрее прибыл на подписание соглашения.

У «Ак Барса » оставалось всего несколько часов для заключения договора. В противном случае сторона игрока могла обратиться в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ и обжаловать обмен.

Напомним, по регламенту КХЛ клуб должен подписать контракт с хоккеистом в течение 48 часов после обмена.

