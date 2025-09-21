  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о недопуске России на ОИ-2026: «МОК управляют мелкие бисексуалы – французы, немцы, англичане, прибалты. Ждать какого-то изменения было бесполезно»
8

Плющев о недопуске России на ОИ-2026: «МОК управляют мелкие бисексуалы – французы, немцы, англичане, прибалты. Ждать какого-то изменения было бесполезно»

Владимир Плющев прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что критерии допуска россиян к Играм-2026 не изменятся по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже.

«Новость ожидаемая, однозначно. Потому что ничего там не поменяется, пока ничего не поменяется на наших полях сражений.

Здравого смысла там нет, там управляют мелкие бисексуалы, типа французов, немцев, англичан, прибалтов. Так что ждать какого-то изменения было бесполезно. Да и ждать от них ничего не надо. Есть другие страны, которые относятся к нам лояльно, положительно, может, даже доброжелательно. С ними нужно работать, а не ждать, что нам кто-то что-то принесет на блюдечке.

Спорт – это такая же дипломатия, но в другом виде. Пускай у нас чиновники занимаются этой дипломатией, а не пьют кофе в кабинетах и рассказывают, как им тяжело живется, потому что их не пускают на Олимпиаду», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Вероника Степанова: «Основная проблема МОК в том, что его боссы не хотят споров, противоречий, скандалов. «Мы все дружная семья!» – какая на фиг семья? Мир живет по другим законам»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
logoВладимир Плющев
logoОлимпиада-2026
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoКирсти Ковентри
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
5519 сентября, 18:40
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
19 сентября, 18:02
Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»
119 сентября, 16:52
Главные новости
«Спартак» победил «Трактор» в гостях – 5:3. Миронов сделал дубль
29 минут назад
КХЛ. «Металлург» против ЦСКА, СКА в гостях у «Лады», «Ак Барс» играет с «Авангардом», «Спартак» победил «Трактор»
13010 минут назадLive
Джонстон о контракте Капризова: «Если «Миннесота» повысит ставки, то будет конкурировать сама с собой. Никто другой не заплатит ему 16 млн долларов в год»
6сегодня, 12:31
Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне – возможно, даже в НХЛ»
4сегодня, 12:15
«Автомобилист» интересуется Мерриллом. У 33-летнего защитника 72 матча за «Миннесоту» в прошлом сезоне (Metaratings)
3сегодня, 12:02
«Флорида», «Тампа» и «Монреаль» хотели выменять Малкина в разное время с лета 2024-го. Дубас им отказал (RG)
7сегодня, 10:45
«Динамо» хочет обменять Джиошвили. У форварда 0 очков в 6 матчах при полезности «минус 4» (Артур Хайруллин)
10сегодня, 10:08
Агент Кузнецова о переговорах с клубами НХЛ: «На последней стадии, но финальной точки пока не вижу. Евгения какие-то команды не устраивают, где-то – освобождают бюджет»
16сегодня, 09:55
Агент Овечкина о травме игрока: «Александр нормально себя чувствует. Повреждения не комментируем»
сегодня, 09:42
Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты». Переговоры по контракту должны возобновиться на выходных (Дэвид Паньотта)
7сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дебраск заявил, что «потерял авторитет» в Ванкувере из-за коллекционирования карточек Pokemon: «Вчера пришлось заплатить за кофе и обед»
120 минут назад
Замалтдинов хотел бы пообщаться с Юрием Гагариным: «Символ человеческой смелости. Спросил бы, что он почувствовал, впервые увидев Землю из космоса»
38 минут назад
Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Оба присоединятся к командам в ближайшее время, надеюсь. У нас всегда бывает, что уже договорился, а потом ждешь»
47 минут назад
Грман об иностранных тренерах в КХЛ: «Лига развивается и становится лучше. Здесь много своих классных тренеров, но и иностранцы дают что-то новое»
59 минут назад
Торопченко о шутках в НХЛ: «Мы ставили стакан с водой под шлем – когда его снимают, вода выливается на голову. Можно наклеить надпись на форму сзади»
2сегодня, 11:48
«Чикаго» урегулировал иск от неназванного экс-игрока по делу Кайла Бича. Клуб обвинялся в бездействии
сегодня, 11:17
Иванов из «Локомотива» о профессии вне хоккея: «Смог бы найти себя в IT – с детства люблю математику. Музыкантом бы точно не стал – пою ужасно»
сегодня, 10:56
Форвард «Ак Барса» Замалтдинов: «Дорогу маленьким хоккеистам. Габариты на игру не влияют – в СКА ведь играет Грималди с ростом 170 см»
3сегодня, 10:31
Владимир Плющев: «Десятков не способен решить проблемы «Лады». Он и в «Витязе» не показывал больших результатов»
1сегодня, 10:20
Ларионов-младший о футбольных упражнениях в хоккее: «Многие команды их применяют – этого будет только больше. Из футбола пришли какие-то принципы игры»
4сегодня, 09:13