Плющев о недопуске России на ОИ-2026: «МОК управляют мелкие бисексуалы – французы, немцы, англичане, прибалты. Ждать какого-то изменения было бесполезно»

Владимир Плющев прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила , что критерии допуска россиян к Играм-2026 не изменятся по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже.

«Новость ожидаемая, однозначно. Потому что ничего там не поменяется, пока ничего не поменяется на наших полях сражений.

Здравого смысла там нет, там управляют мелкие бисексуалы, типа французов, немцев, англичан, прибалтов. Так что ждать какого-то изменения было бесполезно. Да и ждать от них ничего не надо. Есть другие страны, которые относятся к нам лояльно, положительно, может, даже доброжелательно. С ними нужно работать, а не ждать, что нам кто-то что-то принесет на блюдечке.

Спорт – это такая же дипломатия, но в другом виде. Пускай у нас чиновники занимаются этой дипломатией, а не пьют кофе в кабинетах и рассказывают, как им тяжело живется, потому что их не пускают на Олимпиаду», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев .

Вероника Степанова: «Основная проблема МОК в том, что его боссы не хотят споров, противоречий, скандалов. «Мы все дружная семья!» – какая на фиг семья? Мир живет по другим законам»