Ги Буше о 5:2 с «Барысом»: «Хороший матч «Авангарда», игроки выкладываются. Костин много пропустил, он скажет свое слово, будет помогать команде»
Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Барысом».
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Астане. Напомним, 16 октября омский клуб проиграл в гостях «Барысу» – 2:6.
– Мы провели хороший матч по сравнению с предыдущей игрой здесь.
– Костин недавно присоединился к команде. Как оцените его?
– Он пропустил большой отрезок времени. Определенно он скажет свое слово и будет помогать команде.
– У вас получился результативный отрезок. За счет чего так получается играть?
– Игроки выкладываются, – сказал Ги Буше.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
