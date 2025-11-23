Ги Буше о 5:2 с «Барысом»: «Хороший матч «Авангарда», игроки выкладываются. Костин много пропустил, он скажет свое слово, будет помогать команде»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Барысом».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу над «Барысом » (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Астане. Напомним, 16 октября омский клуб проиграл в гостях «Барысу» – 2:6.

– Мы провели хороший матч по сравнению с предыдущей игрой здесь.

– Костин недавно присоединился к команде. Как оцените его?

– Он пропустил большой отрезок времени. Определенно он скажет свое слово и будет помогать команде.

– У вас получился результативный отрезок. За счет чего так получается играть?

– Игроки выкладываются, – сказал Ги Буше .