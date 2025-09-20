Вероника Степанова: «Основная проблема МОК в том, что его боссы не хотят споров, противоречий, скандалов. «Мы все дружная семья!» – какая на фиг семья? Мир живет по другим законам»

Вероника Степанова назвала основную проблему Международного олимпийского комитета.

«Основная проблема МОК в том, что его боссы – и Бах, и Ковентри – не хотят споров, противоречий, скандалов. «Мы все дружная семья – станьте дети, станьте в круг!» Какая на фиг семья? Мир-то сейчас живет по другим законам – громко, ярко, противоречиво. На Трампа посмотрите, кто и что сейчас в тренде.

А Конан, Фьюри, Кирьос, Медведев и Дзюба? Мой совет – нет, призыв! – хотите внимания, рейтингов, доходов? Забудьте про всю фигню с «нейтральными атлетами» – даешь флаги, даешь толпы болельщиков, даешь controversy по полной программе!» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.