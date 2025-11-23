Николаев может перейти в «Сибирь». Ранее «Спартак» поместил вратаря в список отказов (Артур Хайруллин)

Вратарь Дмитрий Николаев может перейти в «Сибирь».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, вратарь Дмитрий Николаев может продолжить карьеру в «Сибири ».

Напомним, в субботу «Спартак » поместил 25-летнего вратаря в список отказов.

В нынешнем сезоне Николаев провел 13 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Ранее появилась информация , что «Спартак» подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым.