Николаев может перейти в «Сибирь». Ранее «Спартак» поместил вратаря в список отказов (Артур Хайруллин)
Вратарь Дмитрий Николаев может перейти в «Сибирь».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, вратарь Дмитрий Николаев может продолжить карьеру в «Сибири».
Напомним, в субботу «Спартак» поместил 25-летнего вратаря в список отказов.
В нынешнем сезоне Николаев провел 13 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Ранее появилась информация, что «Спартак» подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости