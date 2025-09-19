Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
Борис Михайлов назвал недопуск России на Олимпиаду потерей для мирового хоккея.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.
«Была какая-то надежда, что нас, возможно, допустят, вот теперь она умерла, что будет после 2026 года – время покажет.
Конечно, печально, потому что Олимпиада – это такой форум сильнейших спортсменов, если не будет российской команды на турнире, то это потеря всего олимпийского движения.
Они не допускают, понимая, что наносят вред развитию вообще олимпийского спорта», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
