Скабелка об увольнении Кудашова: «Неожиданно для всех. У «Динамо» результат появился в последнее время. Все решает плей-офф, а не регулярка»

Андрей Скабелка высказался об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка назвал неожиданной отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«Увольнение Кудашова из «Динамо» было очень неожиданным. Не только для меня, но и для всех. Другого ответа тут быть не может. «Динамо» не очень ярко выглядело на старте сезона, но потом результат появился.

Все решает плей-офф, а не регулярка. В последнее время «Динамо » выглядело очень неплохо. Странно было увидеть новость о смене тренера», – сказал Андрей Скабелка.