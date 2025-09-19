Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»
Борис Майоров назвал потерей недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.
«Это было объявлено Международной федерацией хоккея пару месяцев назад, я вообще не рассчитывал, что наша сборная будет там играть, это подтверждение, для меня никаких новостей нет.
Это безобразное, печальное известие, но ничего с этим поделать нельзя. Олимпиада состоится, все будет так, как расписано, для нас это, конечно, большая потеря.
Соревнования пройдут, в каком составе, будет ли он мощным – другой вопрос», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
