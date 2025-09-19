  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»
1

Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»

Борис Майоров назвал потерей недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты. 

«Это было объявлено Международной федерацией хоккея пару месяцев назад, я вообще не рассчитывал, что наша сборная будет там играть, это подтверждение, для меня никаких новостей нет.

Это безобразное, печальное известие, но ничего с этим поделать нельзя. Олимпиада состоится, все будет так, как расписано, для нас это, конечно, большая потеря.

Соревнования пройдут, в каком составе, будет ли он мощным – другой вопрос», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoИИХФ
ТАСС
logoМОК
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoБорис Майоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дацюк об Олимпиаде-2026: «Не теряю надежды, что Россию включат. Тогда был бы самый сильный турнир. Без какой-то из сильных команд он становится чуть-чуть неполноценным»
47 сентября, 06:46
Ковальчук о недопуске России на ОИ-2026: «Мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад. Люди, которые руководят МОК и ИИХФ, скоро поймут, что совершили огромную ошибку»
143 июля, 16:55
Шестеркин о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, но мы не вправе решать. Представлять страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание»
13 июля, 11:58
Главные новости
Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
6 минут назад
Гру о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Хотел бы видеть у «Трактора» больше красивых розыгрышей, чтобы ребята не старались от шайбы быстрее избавиться. Это более соответствует стилю команды»
16 минут назад
Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5
531 минуту назадФото
КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», СКА играет с минским «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
20650 минут назадLive
Ковальчук про самый хоккейный город НХЛ: «В Монреале это религия, они сумасшедшие, абонементы передают по наследству. В России – Питер, Омск»
459 минут назад
«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке
9сегодня, 16:39
«Трактор» выиграл 3 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке с 10 очками в 7 играх
3сегодня, 16:24
Ливо набрал 8 очков в 5 матчах и лидирует в списке бомбардиров «Трактора», у него 1+1 с «Нефтехимиком». Форвард пропустил 2 игры из-за дисквалификации
1сегодня, 15:54
Ковальчук про обмен в «Нью Джерси»: «За мной летит Ламорелло, монстр, такой итальяшка, мафиозник. Говорит: «Надо побриться, постричься. Галстук есть?» А у меня в жизни не было»
4сегодня, 15:51
Ротенберг встретился с Бондарчуком: «Скоро выходит новый сезон «Молодежки» – одного из лучших сериалов о хоккее. Это важно для популяризации. Пригласили актеров на матч МХЛ»
25сегодня, 15:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
46 минут назад
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
6сегодня, 11:57
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на победу»
1сегодня, 10:50