Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек – кузнец своего счастья»
Дмитрий Губерниев высказался о допинге у хоккеиста Ивана Морозова.
Ранее стало известно, что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.
– В фильме «Звезда пленительного счастья», классике советского кино, есть такая фраза. Мама декабриста Анненкова сказала: «То, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?». И это про хоккеиста «Спартака».
Вряд ли там замешан доктор, если там наркотики. Сам решил побаловаться.
– «Спартак» будет разрывать с ним контракт...
– А что, ему премию за это должны дать? Каждый человек сам кузнец своего счастья, – сказал комментатор.
У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
