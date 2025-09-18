Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек – кузнец своего счастья»

Дмитрий Губерниев высказался о допинге у хоккеиста Ивана Морозова.

Ранее стало известно , что форвард «Спартака » временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– В фильме «Звезда пленительного счастья», классике советского кино, есть такая фраза. Мама декабриста Анненкова сказала: «То, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?». И это про хоккеиста «Спартака».

Вряд ли там замешан доктор, если там наркотики. Сам решил побаловаться.

– «Спартак» будет разрывать с ним контракт...

– А что, ему премию за это должны дать? Каждый человек сам кузнец своего счастья, – сказал комментатор.

У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?