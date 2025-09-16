«Спартак» может расторгнуть контракт с Морозовым из-за допинга. В клубе считают, что он «подставил команду в самый тяжелый момент сезона» («Матч ТВ»)

«Спартак» может расторгнуть соглашение с Иваном Морозовым из-за допинга.

Сегодня красно-белые объявили о временном отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы . В клубе отметили, что выявленное запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака » и медицинского штаба.

Также сообщалось , что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.

«Московский клуб склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с Морозовым . У него найден слишком серьезный допинг, который нельзя ставить в один ряд со случаями Каменева, Голышева и других.

Это личное дело Морозова, но, по сути, он подставил «Спартак» в самый тяжелый момент сезона», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.