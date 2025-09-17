Дмитрий Васильев о допинге у Морозова: «Нужно дисквалифицировать пожизненно за тяжелые вещества. Наркотики – зло, это стимулятор для повышения результатов, как и допинг»

Дмитрий Васильев считает, что Ивана Морозова нужно пожизненно дисквалифицировать.

Во вторник стало известно, что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– Как вы оцените то, что нападающий «Спартака» Иван Морозов попался на допинге? СМИ сообщают, что это был кокаин.

– Наркотики – это зло, которое поразило наше общество, начиная с молодежи, к сожалению, и заканчивая взрослыми людьми. Наркотики, как и допинг, являются сильным стимулятором для повышения результатов. Это всем известный факт.

Поэтому часть спортсменов из игровых видов спорта и употребляет кокаин. Это печально, с этим нужно бороться. Когда ты принимаешь подобные тяжелые вещества, нужно сразу дисквалифицировать спортсмена пожизненно. Также можно применять уголовное наказание.

Полностью побороть наркотики невозможно, как и допинг. Так устроен человек, он все равно будет нарушать закон. Но государство может регулировать этот вопрос, строго наказывая за наркотики.

Должна быть бескомпромиссная и очень жестокая борьба. К тому, кто уличен в употреблении допинга и тем более наркотиков, должны быть приняты самые жестокие меры, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.