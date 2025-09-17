  • Спортс
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»

Андрей Анкудинов высказался о ситуации с допингом у Ивана Морозова.

Во вторник стало известно, что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– «Спартак» уже сообщил, что запрещенное вещество попало в организм Морозова вне рамок деятельности клуба и медицинского штаба команды.

Спортсмен должен нести ответственность за свои действия, за то, что ест, пьет, употребляет. Не знаю, какой препарат принимал Иван, но вина в этом только его, и нужно понести наказание.

Уже не в первый раз подобное происходит в хоккее, к сожалению, не все соблюдают личную дисциплину. Если хочешь отдохнуть, обмануть кого‑то, то нужно понимать, что подобное обязательно всплывет.

– Морозов подставил «Спартак»?

– Очень сильно подставил. Во‑первых, ушли Голдобин, Галимов. Первое звено ранее было лидером по игре, по очкам, и летом оно распалось.

На Ивана возлагались надежды как на одного из ведущих игроков команды, но он своим поступком подставил «Спартак», Алексея Жамнова, болельщиков, лигу, оставил пятно на нашем хоккее.

– Клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт. Вернется ли хоккеист в Россию в будущем?

– Как понимаю, у него есть варианты в Северной Америке. Его мастерство никуда не делось, поэтому он сможет продолжить карьеру за океаном – в АХЛ или НХЛ. Что касается России, нужно дождаться срока дисквалификации.

Если это будет четыре года, то срок серьезный, и, если он будет болтаться по низшим лигам, шансов вернуться в КХЛ не будет. Это, к сожалению, будет приговором для Морозова, – сказал бывший нападающий «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
