Третьяк о допинге у Морозова: «Надо узнать, в чем причина, кто замешан. Нужно вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться»
Владислав Третьяк высказался о положительной допинг-пробе у Ивана Морозова.
Сегодня «Спартак» объявил об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.
Также сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.
«Надо узнать, в чем причина. Кто замешан, может, кто ему посоветовал. В этом должны разбираться клуб и КХЛ, больше вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)
