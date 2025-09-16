Третьяк о допинге у Морозова: «Надо узнать, в чем причина, кто замешан. Нужно вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться»

Владислав Третьяк высказался о положительной допинг-пробе у Ивана Морозова.

Сегодня «Спартак» объявил об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы . В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака » и медицинского штаба.

Также сообщалось , что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.

«Надо узнать, в чем причина. Кто замешан, может, кто ему посоветовал. В этом должны разбираться клуб и КХЛ , больше вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

