Морозов о переносе игры СКА в Хабаровск: «Клубы договорились, так будет выгоднее. Изначально для календаря была заявлена другая арена в Петербурге»

Алексей Морозов прокомментировал перенос игры одной из игр СКА в Хабаровск.

Домашнюю для армейцев встречу перенесли с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года.

– Матч между СКА и «Амуром», который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесли в Хабаровск. Неужели не было заранее известно, что арена будет занята?

– Изначально для формирования календаря была заявлена одна арена в Санкт-Петербурге. Потом случился переезд. И здесь мы совместно с клубом, когда выпустили календарь, уже много матчей переносили.

Это стало огромной проблемой и значительными финансовыми издержками для одной из команд. Поэтому клубы между собой договорились о том, что будет выгоднее просто провести матч в Хабаровске, – передает слова президента КХЛ Алексея Морозова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

