СКА сэкономит 15-20 млн рублей за счет переноса домашнего матча с «Амуром» в Хабаровск («Матч ТВ»)

СКА сэкономит 15-20 млн рублей за счет переноса игры с «Амуром» в Хабаровск.

Ранее КХЛ сообщила , что домашний матч петербургского клуба с «Амуром » перенесен в Хабаровск с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года.

«Дело в том, что 5 января в Ледовом дворце пройдут губернаторские елки, и это было известно заранее. Вариант с тем, чтобы провести этот матч на «СКА-Арене», отпадает.

Везти «Амур» в другую дату приведет к тому, что СКА должен будет заплатить 15-20 млн рублей дальневосточному клубу за логистику.

Поэтому найдено очевидное решение, что СКА в Хабаровске сыграет в гостях 6 декабря, а потом там же 7 декабря, но формально это будет домашний матч петербуржцев», – сообщил источник.

СКА просил КХЛ перенести домашний матч против «Амура» в Хабаровск из-за занятости Ледового в начале января: «Уверены, не останемся без поддержки даже за 9000 км от Петербурга!»