  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»
4

Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»

Президент КХЛ прокомментировал дисквалификацию Джоша Ливо.

Форвард «Трактора» отстранен на две игры за пропуск церемонии закрытия прошлого сезона. Тревор Мерфи не был наказан за аналогичный проступок.

– По поводу дисквалификации Джоша Ливо и Тревора Мерфи. Мерфи был оправдан, а Ливо – нет. Почему?

– Мы не можем полностью раскрыть все детали дисциплинарного комитета. Но сторона Мерфи юридически доказала, что он не мог присутствовать на церемонии. По поводу Ливо тоже подавали иск в дисциплинарный комитет. Он решил, что Ливо не может быть оправдан.

Мы специально делаем церемонию закрытия сезона сразу после плей-офф, чтобы игроки еще были на действующих контрактах и смогли присутствовать.

По регламенту, они должны быть там, – передает слова президента КХЛ Алексея Морозова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoТревор Мерфи
logoДжош Ливо
logoКХЛ
logoСКА
logoТрактор
logoАлексей Морозов
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»
3сегодня, 12:26
Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
10сегодня, 10:13
Бахмутов об отстранении Ливо: «Справедливо. Если КХЛ будет нарушать собственные требования, грош цена такому регламенту. Все, что там написали, надо выполнять»
69 сентября, 08:32
Главные новости
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘ начнется в 19:30
2 минуты назадВидео
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
3 минуты назад
Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
17 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Амур», «Металлург» играет с «Динамо», СКА встретится с «Трактором»
5729 минут назадLive
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
233 минуты назад
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»
56сегодня, 13:10
«Барыс» расторг контракт с Родригом по соглашению сторон. Экс-вратарь «Эдмонтона» перешел в середине августа
сегодня, 12:59
Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»
1сегодня, 12:49
Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»
3сегодня, 12:26
Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»
3сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
250 минут назад
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
2сегодня, 12:38
РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
сегодня, 12:13
«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ
2сегодня, 11:48
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
1сегодня, 11:16
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
3сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14