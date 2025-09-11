Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»

Президент КХЛ прокомментировал дисквалификацию Джоша Ливо.

Форвард «Трактора» отстранен на две игры за пропуск церемонии закрытия прошлого сезона. Тревор Мерфи не был наказан за аналогичный проступок.

– По поводу дисквалификации Джоша Ливо и Тревора Мерфи. Мерфи был оправдан, а Ливо – нет. Почему?

– Мы не можем полностью раскрыть все детали дисциплинарного комитета. Но сторона Мерфи юридически доказала, что он не мог присутствовать на церемонии. По поводу Ливо тоже подавали иск в дисциплинарный комитет. Он решил, что Ливо не может быть оправдан.

Мы специально делаем церемонию закрытия сезона сразу после плей-офф, чтобы игроки еще были на действующих контрактах и смогли присутствовать.

По регламенту, они должны быть там, – передает слова президента КХЛ Алексея Морозова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

