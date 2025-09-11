  • Спортс
2

Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»

Алексей Морозов заявил, что у КХЛ тяжелая ситуация с календарем.

– В календаре встречаются дни, когда в Москве и Санкт-Петербурге есть по несколько матчей в один день. Нельзя было их разделить?

– Тяжелая ситуация с календарем. В Москве мы посмотрели, что не большая разница в посещаемости, если проходят несколько матчей одновременно. За сезон будет только один день, когда все три клуба сыграют. Но здесь непросто разводить из-за занятости арен.

В Питере в этом году была тяжелая ситуация с переездом. Несмотря на это, нам удалось развести матчи. За весь сезон будет только один такой день – 7 января. Но мы планируем сделать начало игр СКА и «Шанхая» в разное время.

– Как лига в текущей ситуации помогает клубам с перелетами?

– Рекомендовали клубам по возможности пользоваться наземным транспортом. Также у нас появился дежурный, который остается на связи с клубами круглосуточно. Если у клубов что-то случилось в переездах или перелетах, то они сразу сообщают дежурному. Он помогает решать вопрос внутри лиги.

Пока со старта нового сезона обращений к дежурному не было, – передает слова президента КХЛ Алексея Морозова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
