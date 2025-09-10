СКА попросил КХЛ перенести домашний матч против «Амура» в Хабаровск из-за занятости Ледового в начале января: «Уверены, не останемся без поддержки даже за 9000 км от Петербурга!»

В СКА объяснили, почему попросили КХЛ перенести матч против «Амура» в Хабаровск.

Ранее КХЛ сообщила , что домашняя игра петербургского клуба с «Амуром » перенесена в Хабаровск с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года.

«Мы бы очень хотели встретить Новый год вместе с вами, но в начале января Ледовый традиционно занят праздничными мероприятиями, поэтому для оптимизации логистики с «Амуром» проведем на Дальнем Востоке две игры подряд, одна из которых станет для армейцев домашней.

Уверены, что не останемся без поддержки даже почти за 9000 км от Петербурга!

Владельцам всех типов сезонных абонементов, включающих матч 5 января, будет автоматически возвращена часть стоимости абонемента», – говорится в заявлении петербургского клуба.