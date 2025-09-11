Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
В него вошли 20 человек, как и годом ранее.
СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей в совете: место Александра Медведева занял Виталий Маркелов, Михаила Аверина заменил Евгений Кожевников, а позицию Александра Харламова занял Максим Гафуров.
1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров ООО «КХЛ».
2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ.
3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ.
4. Анисимов Алексей Владимирович – Вице-президент, Главный арбитр КХЛ.
5. Батехин Сергей Леонидович – Генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
6. Гуськов Александр Александрович – Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
7. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА».
8. Жлоба Алексей Валерьевич – Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
9. Каркоцкий Артем Игоревич – Генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск».
10. Кожевников Евгений Игоревич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Авангард».
11. Колобов Александр Владимирович – Генеральный директор по развитию Бизнес-системы ООО «Север-Групп».
12. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть».
13. Крутохвостов Лев Игоревич – Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
14. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».
15. Прохоров Виталий Владимирович – Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.
16. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
17. Маркелов Виталий Анатольевич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА», Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
18. Ротенберг Роман Борисович – заместитель генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва».
19. Усачев Олег Леонидович – Председатель Наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».
20. Гафуров Максим Романович – Председатель Правления АНО «ХК «Торпедо», г. Нижний Новгород, Генеральный директор «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области.
