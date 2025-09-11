  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
3

Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей

Объявлен состав совета директоров КХЛ на сезон-2025/26.

В него вошли 20 человек, как и годом ранее.

СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей в совете: место Александра Медведева занял Виталий Маркелов, Михаила Аверина заменил Евгений Кожевников, а позицию Александра Харламова занял Максим Гафуров.

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров ООО «КХЛ».

2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ.

4. Анисимов Алексей Владимирович – Вице-президент, Главный арбитр КХЛ.

5. Батехин Сергей Леонидович – Генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

6. Гуськов Александр Александрович – Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

7. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА».

8. Жлоба Алексей Валерьевич – Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

9. Каркоцкий Артем Игоревич – Генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск».

10. Кожевников Евгений Игоревич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Авангард».

11. Колобов Александр Владимирович – Генеральный директор по развитию Бизнес-системы ООО «Север-Групп».

12. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть».

13. Крутохвостов Лев Игоревич – Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».

14. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Прохоров Виталий Владимирович – Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.

16. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

17. Маркелов Виталий Анатольевич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА», Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

18. Ротенберг Роман Борисович – заместитель генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва».

19. Усачев Олег Леонидович – Председатель Наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».

20. Гафуров Максим Романович – Председатель Правления АНО «ХК «Торпедо», г. Нижний Новгород, Генеральный директор «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области.

«Локомотив» получит наибольшую выплату от КХЛ за сезон-2024/25 – 188,7 млн рублей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoАлександр Харламов
logoМихаил Аверин
logoМаксим Гафуров
logoДинамо Минск
logoАвангард
logoСибирь
logoМеталлург Мг
logoСпартак
logoТорпедо
Евгений Кожевников
Артем Каркоцкий
logoКХЛ
Алексей Жлоба
logoАлександр Медведев
logoВиталий Прохоров
logoИгорь Есмантович
Наиль Маганов
logoАлексей Морозов
logoАлександр Гуськов
Виталий Маркелов
logoВалерий Каменский
logoАлексей Анисимов судья
logoОлег Усачев
logoРоман Ротенберг
logoГеннадий Тимченко
Лев Крутохвостов
logoВиктор Рашников
logoЦСКА
logoСКА
logoДинамо Москва
logoГазпром
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
143 сентября, 04:25
«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
332 сентября, 14:10
Главные новости
Ротенберг о юниорском матче Россия – США: «Диалог идет, вопрос непростой. Хотим сыграть в России, можно на нейтральной территории – в Турции»
18 минут назад
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘
33 минуты назадВидео
Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию
1046 минут назад
Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска. Он заключил до 10 контрактов с российскими компаниями (SHOT)
4958 минут назад
Премьер-министр Канады: «Мы в кризисе. Система мировой торговли перевернута, Макдэвид не подписал контракт. В такое время нужно помнить, что у тебя есть – Драйзайтль, Хайман»
8сегодня, 09:57
«Миннесота» запросила у Капризова список клубов для обмена. Ранее форвард отклонил контракт на 128 млн долларов за 8 лет («СЭ»)
31сегодня, 09:38
ВидеоСпортс’’ совместно с Кинопоиском бесплатно покажет матчи Fonbet КХЛ
14сегодня, 09:23
Кобзарь о турецком отеле, где Овечкин проводит отпуск: «Там большинство – обычные отдыхающие, более или менее успешные люди. Цены на проживание – от 1500 долларов в сутки»
17сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Трактором»
29сегодня, 09:01
«Локомотив» получит наибольшую выплату от КХЛ за сезон-2024/25 – 188,7 млн рублей
16сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
7 минут назад
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
2сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
3вчера, 21:54
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
вчера, 21:27
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
вчера, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
вчера, 20:47