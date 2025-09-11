Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей

Объявлен состав совета директоров КХЛ на сезон-2025/26.

В него вошли 20 человек, как и годом ранее.

СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей в совете: место Александра Медведева занял Виталий Маркелов, Михаила Аверина заменил Евгений Кожевников, а позицию Александра Харламова занял Максим Гафуров .

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров ООО «КХЛ».

2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ.

4. Анисимов Алексей Владимирович – Вице-президент, Главный арбитр КХЛ.

5. Батехин Сергей Леонидович – Генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

6. Гуськов Александр Александрович – Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

7. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА».

8. Жлоба Алексей Валерьевич – Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

9. Каркоцкий Артем Игоревич – Генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск ».

10. Кожевников Евгений Игоревич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Авангард ».

11. Колобов Александр Владимирович – Генеральный директор по развитию Бизнес-системы ООО «Север-Групп».

12. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть».

13. Крутохвостов Лев Игоревич – Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь ».

14. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Прохоров Виталий Владимирович – Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.

16. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург ».

17. Маркелов Виталий Анатольевич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА», Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

18. Ротенберг Роман Борисович – заместитель генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва».

19. Усачев Олег Леонидович – Председатель Наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак ».

20. Гафуров Максим Романович – Председатель Правления АНО «ХК «Торпедо », г. Нижний Новгород, Генеральный директор «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области.

