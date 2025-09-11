Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищеский футбольный матч.
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что Россия готова отправить США приглашение на Кубок Первого канала.
«Это отличная идея, но, например, футбольный матч между сборными России и США подготовить значительно легче, чем хоккейный. Потому что у игроков очень жесткие контрактные обязательства в НХЛ.
И формат самой лиги очень жесткий, поэтому все организовать не так просто. И это накладывает весьма серьезные обязательства как по отбору игроков, с учетом их возможной травматичности, так и по времени проведения.
Поэтому это очень непростая задача, но попытаться ее реализовать можно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
