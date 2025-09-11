Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»

Светлана Журова оценила шансы на проведение игры Россия – США в футболе и хоккее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищеский футбольный матч.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил , что Россия готова отправить США приглашение на Кубок Первого канала.

«Это отличная идея, но, например, футбольный матч между сборными России и США подготовить значительно легче, чем хоккейный. Потому что у игроков очень жесткие контрактные обязательства в НХЛ.

И формат самой лиги очень жесткий, поэтому все организовать не так просто. И это накладывает весьма серьезные обязательства как по отбору игроков, с учетом их возможной травматичности, так и по времени проведения.

Поэтому это очень непростая задача, но попытаться ее реализовать можно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

