Ротенберг о юниорском матче Россия – США: «Диалог идет, вопрос непростой. Хотим сыграть в России, можно на нейтральной территории – в Турции»

Роман Ротенберг оценил возможность хоккейного матча Россия – США.

– Есть ли предпосылки к тому, чтобы снова выйти на связь с Ассоциацией хоккея США, чтобы хотя бы на юниорском уровне организовать матч между сборными США и России?

– Диалог идет всегда. В первую очередь, мы думаем, как создать возможность сыграть нашим детям. Хотим сыграть в России. Можно сыграть на нейтральной территории – например, в Турции. Это непростые вопросы.

– А если послать приглашение США на Кубок Первого канала?

– ФХР над этим работает. Мы присылаем приглашения разным странам постоянно, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Ротенберг о наших тренерах: «Надо выигрывать конкуренцию даже у топового иностранца. В 2022-м я провел установку на матч против «Авангарда» Хартли, мы выиграли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
