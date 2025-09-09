Роман Ротенберг высказался о работе с юными хоккеистами.

«Я как главный тренер команды «Россия 25» слежу за всеми ребятами, с кем я работал. Слежу за всеми командами. Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом. Благодарен, что мне присылают упражнения. Работаем с ребятами. Ребята рассказывают, какие у них тренировки.

Нужно учиться каждый день. Хоккей – великая игра, в которой нужно постоянно учиться. Сейчас работаю с детьми, получаю огромное удовольствие. Очень много талантливых ребят, которых можно и нужно готовить, чтобы они смогли играть на самом высоком уровне, когда вырастут.

Мой самый счастливый день будет, когда наши воспитанники выйдут на чемпионате мира или Олимпиаде и обыграют сборную Канады , США и так далее», – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.