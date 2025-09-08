  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Коллеги в Канаде и США взяли то, что было у нас, и адаптировали у себя»
20

Роман Ротенберг: «Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Коллеги в Канаде и США взяли то, что было у нас, и адаптировали у себя»

Роман Ротенберг заявил, что лучшие хоккейные практики были созданы в СССР.

«Мы знакомы с [канадским тренером «Локомотива»] Бобом Хартли, общаемся. Он мне давал советы, когда был в Канаде. Он живет хоккеем. Хороший мужик, хоккейный человек.

Если взять в целом ситуацию мире, то коллеги в Канаде и США взяли все лучшее, что было у нас, и адаптировали у себя. Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Владимир Юрзинов научил такому подходу: он со всем делится и развивается сам.

Бывает такая ситуация, что те инструменты, которые есть у нас, используются и другими специалистами. Но это и есть развитие», – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
