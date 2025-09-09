Ещенко о матче России и США: «Почему бы не сыграть. Если договорятся насчет футбола, то могут и про хоккей договориться»
Андрей Ещенко отреагировал на идею о проведении матчей России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
– Ну, если они договорятся, то почему бы не сыграть. Я думаю, если они договорятся сыграть в футбол, то могут и про хоккей договориться.
– Какие шансы обыграть США с футбольной точки зрения?
– Есть шансы обыграть любого соперника. Сборная США тоже хорошая. Сейчас у них развивается чемпионат, приезжают звезды. Я думаю, что им тоже будет интересно с нами сыграть, – сказал бывший защитник футбольного «Спартака».
