Лавров о матче России и США: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026»
В ФИФА обсуждают возможность проведения матча сборных России и США.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года.
Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая руководство ФИФА, обсуждается, почему бы не провести футбольный матч между странами-хозяйками чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года», – сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
