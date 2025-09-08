Лавров о матче России и США: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026»

В ФИФА обсуждают возможность проведения матча сборных России и США.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года.

Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая руководство ФИФА , обсуждается, почему бы не провести футбольный матч между странами-хозяйками чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года», – сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.