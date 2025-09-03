КХЛ утвердила состав комиссии по контрактным спорам. Глава – челябинский бизнесмен Бондаренко, в составе – Точицкий, Каменский, представители лиги и клубов

КХЛ утвердила состав комиссии по контрактным спорам.

2 сентября 2025 года, за три дня до старта Фонбет Чемпионата КХЛ, прошло совещание руководителей клубов в формате видеоконференции.

«Председателем комиссии по контрактным спорам КХЛ, целью которой является урегулирование споров между игроками и клубами по сумме действующих контрактов или по предельным суммам и срокам при заключении новых контрактов, назначен Валерий Бондаренко.

В комиссию также войдут вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий в качестве заместителя председателя комиссии, а также вице-президент Валерий Каменский , директор юридического департамента Алексей Степанов, директор департамента ЦИБ Андрей Рачкин, а также по одному представителю от клубов из каждой конференции», – говорится в сообщении лиги.

Валерий Бондаренко – бизнесмен из Челябинска. Он является владельцем и генеральным директором АО «КОНАР» — предприятия по изготовлению сложных деталей и узлов для нефтегазовой отрасли.