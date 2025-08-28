Вице-президент КХЛ Точицкий об агентах: «Не были бы нужны – их бы не было. Можно забронировать любой отель, не выходя из дома, но у турагентств есть клиенты. Работа агентов в хоккее сложнее»

Андрей Точицкий порассуждал об агентской деятельности в российском хоккее.

– Андрей Валерьянович, расскажите подробнее об аккредитации агентов.

– На самом деле аккредитация агентской деятельности в нашем профессиональном хоккее началась еще четверть века назад, когда была создана Профессиональная хоккейная лига.

На то время агентств было мало, и как индустрия они только начинали развиваться в России. Решение об аккредитации принято, дабы привести агентскую деятельность в единое организационно правовое поле.

С учетом как российского законодательства, так и международных правил этими вопросами занималась ФХР , но с прошлого года ситуация несколько изменилась. КХЛ стала независимой профессиональной международной лигой, поэтому принято решение аккредитовать не только агентства, но и агентов.

Чтобы все участники хоккейного процесса действовали в единой системе координат. Помимо этого, если мы выдаем аккредитацию агенту, это означает что КХЛ определенным образом отвечает за качество его работы. Поэтому мы убеждены, что аккредитация агентов необходима и игрокам, и лиге, и родителям, и самим агентам, и клубам.

– Насколько необходим агент в современном хоккее?

– Дискуссия об этом ведется постоянно. Ответ простой: если б агенты не были нужны, то их бы и не было. Мы живем в условиях жесткой конкуренции: если агенты есть, значит их труд востребован.

Безусловно, игроки могут обходиться без них, но это накладывает дополнительную нагрузку и необходимость обладать соответствующей компетенцией. Нужно разбираться в массе вещей, напрямую не связанных с хоккеем.

Все это берет на себя агент. Небольшой пример из другой области: можно довольно легко забронировать любой отель и купить билеты, не выходя из дома.

Однако туристические агентства существуют, и клиенты у них есть. Работа хоккейных агентов несколько сложнее, чем этот пример, – сказал вице-президент КХЛ Андрей Точицкий.