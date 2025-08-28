Вице-президент КХЛ Точицкий об игре в США и Канаде: «Пробовать силы нужно уже сформировавшимся игроком. Если дома есть возможности, какой смысл уезжать непонятно куда»

Андрей Точицкий заявил, что агенты могут получать деньги от клубов США и Канады.

– Возможны ли ситуации, когда агент вводит в заблуждение игрока, обещая золотые горы, вывозит заграницу, и пропадает?

– К сожалению, такое случается. Бывает, что агент зарабатывает на выплатах от заокеанских клубов за каждого привезенного игрока. Суммы могут исчисляться десятками тысяч долларов; привез хоккеиста, отдал, получил деньги – и забыл.

Но нельзя говорить, что это массовое явление. КХЛ старается уделять таким случаям особое внимание. Поэтому при собеседовании мы специально выясняем, как работает агент, случались ли в его работе сомнительные эпизоды.

В большинстве случаев заниматься обманом невыгодно. Мир хоккея узок, сарафанное радио работает отлично. Если агент обманет, почти наверняка об этом станет известно всем, и он потеряет клиентов.

– Отъезд молодых хоккеистов за океан – это проблема?

– Проблема в том, что многие уезжают преждевременно и в разные непонятные лиги. Кто-то из них пробивается на самый верх, однако такие случаи единичны. Причем эти единичные случаи даже не из десятков, а из сотен.

Кроме того, при принятии решения об отъезде нужно прежде всего ответить себе на вопрос: зачем? Чтобы молодой игрок развивался, нужны три составляющих – тренер, с которым хоккеист прогрессирует, материальная база (возможность тренироваться) и соревновательная среда. Если дома эти возможности есть, то какой смысл уезжать непонятно куда, даже если вам обещают золотые горы?

Пробовать силы за океаном нужно уже сформировавшимся игроком, уверенным в своих силах, – сказал вице-президент КХЛ Андрей Точицкий .

Вице-президент КХЛ Точицкий об агентах: «Не были бы нужны – их бы не было. Можно забронировать любой отель, не выходя из дома, но у турагентств есть клиенты. Работа агентов в хоккее сложнее»