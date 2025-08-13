Каменский о КХЛ: «Интернациональная лига, есть правила для клубов и игроков, они одинаковы для всех. Не ехать в Россию из‑за политики – выбор легионеров»

Валерий Каменский заявил, что клубы и игроки должны следовать регламенту КХЛ.

Ранее «Салават Юлаев » объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что Ливо заключит соглашение с «Трактором».

– Можно сказать, что сейчас КХЛ особенно важно показывать иностранцам, что их контракты тут защищают и не будут расторгать по надуманным поводам?

– Считаю, что не нужно никак выделять иностранцев. У нас единая интернациональная лига. Все имеют одинаковые права. Со всеми игроками нужно поступать согласно регламенту, зачем кого‑то выделять?

– Сейчас многие легионеры отказываются ехать в КХЛ по политическим причинам, а если бы прошла информация о том, что в нашей лиге по надуманным причинам расторгли контракт с лучшим снайпером прошлого сезона, приглашать качественных иностранцев стало бы еще сложнее…

– Не ехать в Россию из‑за политики – личный выбор легионеров, которые его делают. А у нас есть определенные правила, которые должны выполнять игроки и клубы, они одинаковы для всех, – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .