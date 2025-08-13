  • Спортс
Каменский о регламенте КХЛ: «Мы всегда что‑то вносим, что‑то обсуждаем – споры идут каждый год. Это бизнес, никуда не денешься»

Валерий Каменский заявил, что не удивлен событиям межсезонья в КХЛ.

– Много обсуждаемых событий произошло в это межсезонье. Как считаете, стоит после этого вносить изменения в регламент?

– Мы всегда что‑то вносим в регламент, что‑то обсуждаем. Но главное, чтобы все конфликты были улажены мирным путем и в пределах регламента. Споры идут каждый год.

Это бизнес. Игроки хотят себя дороже продать и играть в лучшей команде.

– То есть вас ничего из происходящего в это межсезонье не удивило?

– Абсолютно. Это бизнес, от него никуда не денешься, – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

«Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне

«Витязь» не сыграет в сезоне КХЛ-2025/26. Лига рассмотрит перевод «Лады» в Западную конференцию

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
