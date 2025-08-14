Каменский об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Если сожалеет до конца, то должен вернуть заработанные здесь деньги. Странное поведение»

Валерий Каменский призвал Теему Пулккинена вернуть деньги, заработанные в КХЛ.

Финский форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

«Раз Пулккинен сожалеет о своем выборе, то конечно, он должен вернуть заработанные здесь деньги. Если он до конца сожалеет.

Он играл в лучшей лиге Европы. Если он против нас, то естественно, он должен все вернуть. Вот и все.

Странное поведение человека, который тут остался, заработал и убежал, а потом раскаивается. Ну тогда и верни все до конца, если ты раскаиваешься», – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .

Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»