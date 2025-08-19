  • Спортс
  • Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»
2

Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»

Борис Майоров оценил обмен СКА и «Спартака» после перехода Николая Голдобина.

Вчера СКА забрал Николая Голдобина с драфта отказов, после чего клуб из Санкт-Петербурга обменял в «Спартак» форвардов Григория Кузьмина и Арсения Ильина, права на нападающего Максима Грошева и вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.

Это назвали неформальной компенсацией за Голдобина.

– Как вы оцените крупный обмен «Спартака» со СКА? Технически обменяли вратаря Платона Задорожного, но, как считается, эта сделка стала частью перехода Голдобина в СКА.

– Жамнов с коллегами посоветовался, считает, что компенсация в лице молодых – очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше, чем Николай.

Если в раздевалке от Голдобина исходил негатив – надо было что-то делать, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

7 вопросов по переходу Голдобина в СКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
