Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»

Борис Майоров высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака».

Сегодня СКА забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

– Уход Николая Голдобина – большая потеря для «Спартака»?

– Вы знаете, то, как он заканчивал в «Спартаке » прошлый сезон, очень огорчило меня.

Человек бегает из команды в команду – значит, надо задуматься, что-то здесь не так. То «Магнитка», то ЦСКА , потом «Спартак», теперь – Питер. Я не вижу у него возможности поддерживать свой высокий уровень. Такое ощущение, что ему все равно. Вернулся из НХЛ, немаловажно, что партнеры были хорошие у него.

Жамнов не дурак. Он его снимал во время сезона, Алексей Юрьевич очень тонко все чувствует, как и руководство. Голдобин – одиозная фигура, неоднозначная. Работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может. Поэтому и не может он нигде больше одного сезона играть нормально.

Есть еще вторая сторона – агентская. Агенты никогда не думают о судьбе игрока. Самое главное – повыгоднее запихнуть куда-то, – заявил двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака» Борис Майоров.

В прошлом сезоне Николай Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ , а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»