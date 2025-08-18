Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»

Борис Майоров заявил, что Николай Голдобин не заслуживает внимания.

Сегодня СКА забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

– Как относитесь к переходу Голдобина в СКА?

– Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания, – заявил двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака » Борис Майоров .

В прошлом сезоне Николай Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.