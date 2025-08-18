Губерниев о Голдобине в СКА: «Ларионов пришел туда не для того, чтобы проигрывать. Команда давно не брала титул, а Николай – молодой хоккеист в расцвете сил. Интересы совпали»
Дмитрий Губерниев высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.
Клуб забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».
«Люди ищут новые варианты. Думаю, Голдобину интересно поработать в новой команде с новым тренером. Ларионов пришел в СКА не для того, чтобы проигрывать.
СКА – интересная команда, давно не брала титул, а Голдобин – молодой хоккеист в расцвете сил. Интересы совпали, хорошее сотрудничество, а для «Спартака» это, конечно, потеря.
Переходы подобного уровня – нормальная история», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
