Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»

Артем Батрак высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.

Клуб забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

«У СКА сейчас получается максимально укомплектованный состав. И без Голдобина он выглядел неплохо, а с Николаем станет еще лучше. Представляю, какая будет мотивация у Николая лично, учитывая последний год контракта, новый коллектив и матчи против «Спартака ».

Говорят, что в прошлом сезоне Голдобин сыграл плохо. Но на самом деле он плохо не сыграл. Он просто сыграл хуже, чем в позапрошлом сезоне. То есть, если в чемпионате-2023/2024 он набрал 87 (40+47) очков, то в сезоне-2024/2025 у него 67 (24+43) баллов. И мне кажется, что 50+ очков – это достаточно много.

Для СКА переход Голдобина – это подарок. Я еще думал, что «Ак Барс » может включиться в эту историю, но, видимо, казанский клуб с Денисенко решает вопросы, переключившись сейчас на него. В «Ак Барс» тоже Голдобин бы заходил, потому что им надо.

У СКА сейчас хорошо укомплектован состав. А «Спартак», наверное, должен был получить больше. И странно, что этого не сделал. Жалко болельщиков «Спартака», потому что у них любимый игрок ушел.

И, считаю, что «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться со своими игроками. Вот захочет игрока приобрести клуб, а он откажется и скажет: «У меня через два или шесть месяцев что-то случится, а вы меня не отпустите». И тут не помогут дополнительные моменты – фактор Москвы и так далее», – сказал комментатор Артем Батрак .

