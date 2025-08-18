  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»
2

Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»

Артем Батрак высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.

Клуб забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

«У СКА сейчас получается максимально укомплектованный состав. И без Голдобина он выглядел неплохо, а с Николаем станет еще лучше. Представляю, какая будет мотивация у Николая лично, учитывая последний год контракта, новый коллектив и матчи против «Спартака».

Говорят, что в прошлом сезоне Голдобин сыграл плохо. Но на самом деле он плохо не сыграл. Он просто сыграл хуже, чем в позапрошлом сезоне. То есть, если в чемпионате-2023/2024 он набрал 87 (40+47) очков, то в сезоне-2024/2025 у него 67 (24+43) баллов. И мне кажется, что 50+ очков – это достаточно много.

Для СКА переход Голдобина – это подарок. Я еще думал, что «Ак Барс» может включиться в эту историю, но, видимо, казанский клуб с Денисенко решает вопросы, переключившись сейчас на него. В «Ак Барс» тоже Голдобин бы заходил, потому что им надо.

У СКА сейчас хорошо укомплектован состав. А «Спартак», наверное, должен был получить больше. И странно, что этого не сделал. Жалко болельщиков «Спартака», потому что у них любимый игрок ушел.

И, считаю, что «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться со своими игроками. Вот захочет игрока приобрести клуб, а он откажется и скажет: «У меня через два или шесть месяцев что-то случится, а вы меня не отпустите». И тут не помогут дополнительные моменты – фактор Москвы и так далее», – сказал комментатор Артем Батрак.

«Металлург» отказался от идеи выменять Савикова, «Спартак» запросил слишком большую компенсацию. Клуб из Москвы предлагает защитнику зарплату 8-9 млн рублей («Матч ТВ»)

Голдобин – игрок СКА. Ларионов был его агентом и увозил в НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Голдобин
logoАртем Батрак
logoСпартак
logoКХЛ
logoСКА
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
3сегодня, 18:59
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
15сегодня, 17:25
Губерниев о Голдобине в СКА: «Ларионов пришел туда не для того, чтобы проигрывать. Команда давно не брала титул, а Николай – молодой хоккеист в расцвете сил. Интересы совпали»
13сегодня, 15:27
Главные новости
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
9 минут назад
На покупку «Питтсбурга» претендуют владельцы «Эверблейдс» из ECHL. Цена может составить около 1,75 млрд долларов (Эллиотт Фридман)
2сегодня, 19:32
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
3сегодня, 18:59
Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
3сегодня, 18:42
Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
19сегодня, 18:16
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
15сегодня, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
3сегодня, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
13сегодня, 17:06
Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
сегодня, 16:57
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
3сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было спонтанно, в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб. Меня тут очень хорошо приняли старшие, взяли под крыло»
19 минут назад
Мак Холлоуэлл: «Локомотив» – клуб с большими традициям, меня отлично приняли. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился»
45 минут назад
Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано – это летний хоккей»
55 минут назад
Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
1сегодня, 18:52
Ларионов-младший о 5:2 с «Динамо» СПб: «С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем добавлять, игра будет становиться более красивой»
1сегодня, 18:29
Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»
1сегодня, 17:57
Хартли о «Локомотиве»: «Люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны и лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждый матч»
4сегодня, 17:49
Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»
1сегодня, 17:38
Сафин покинул «Трактор». Контракт расторгнут по соглашению сторон
2сегодня, 15:56
Артюхин о Голдобине в СКА: «Отличное усиление. Формат игры, который пропагандирует Ларионов, подходит Николаю»
сегодня, 15:14