  Рашевский об уходе из «Динамо»: «Это большой бизнес, и никто не вправе никого осуждать. Я отдал клубу и болельщикам все, что у меня было. Всегда был честен»
Рашевский об уходе из «Динамо»: «Это большой бизнес, и никто не вправе никого осуждать. Я отдал клубу и болельщикам все, что у меня было. Всегда был честен»

Дмитрий Рашевский упомянул «большой бизнес», рассуждая о своем уходе из «Динамо».

В июне «Авангард» выменял 24-летнего форварда у московского клуба. Это произошло после того, как бело-голубые повторили контрактное предложение омичей, сделанное игроку как ограниченно свободному агенту. 

- Вы – игрок, который вписал свое имя в историю московского «Динамо», были одним из любимцев болельщиков клуба. С какими чувствами покидали организацию?

– Чувство удовлетворенности. В том плане, что я отдал все, что у меня было, клубу и болельщикам. Всегда был честен. Мой путь в московском «Динамо» подошел к концу. Не могу сказать, что я там больше не буду играть, потому что в нашей жизни возможно все.

Я поблагодарил фанатов. Многие болельщики московского «Динамо» мне писали, что будут скучать, и пожелали удачи. Были, конечно, негативные комментарии, но это жизнь. И нужно двигаться дальше.

Очень мало хоккеистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе. Все равно случаются переходы. Это большой бизнес, и никто не вправе никого осуждать, – сказал форвард «Авангарда».

Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй

