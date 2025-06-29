Дмитрий Рашевский: «Когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, еще не родился. Для меня это просто два сильных клуба КХЛ»

Дмитрий Рашевский высказался о переходе из «Динамо» в «Авангард».

– Многие болельщики «Динамо» не поймут твой переход в «Авангард», который считают принципиальным соперником. Рассматривал свой переход с этой точки зрения?

– Когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, еще не родился, или был совсем маленький, я это не застал. Для меня это просто два сильных клуба КХЛ . Также я раньше не считал, например, «Динамо » и «Спартак» врагами, только спустя какое-то время ощутил, что такое дерби. Так что я абсолютно спокойно отношусь к своему переходу, – сказал форвард.