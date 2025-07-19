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  • Давыдов об «Авангарде»: «Утащили Рашевского, теперь выпихивают Ткачева. Летят большие деньги, за чей счет такой банкет? Логики нет, скорее похоже на вредительство»
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Давыдов об «Авангарде»: «Утащили Рашевского, теперь выпихивают Ткачева. Летят большие деньги, за чей счет такой банкет? Логики нет, скорее похоже на вредительство»

Виталий Давыдов высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

Ранее омский клуб расторг соглашение с форвардом. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

«Вы же видите, что происходит в «Авангарде», там все очень непредсказуемо. Сначала утащили Рашевского, теперь выпихивают уже своего воспитанника Ткачева.

Я так понимаю, все это делается, мягко говоря, не бесплатно, летят большие деньги. За чей счет такой банкет? Логики в нем нет. Скорее похоже на вредительство.

Cчитаю, что на дух команды такие события всегда влияют. К своим воспитанникам нужно относиться аккуратно, с уважением. В свое время мы в «Динамо» проходили это с Андреем Мироновым, его уход повлиял и на защитника, и на команду.

Думаю, что после истории с Ткачевым Омск ждут трудные времена», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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