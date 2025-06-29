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  • Рашевский о переходе в «Авангард»: «Буше убедил, что я могу еще поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень. Был вариант попробовать силы в «Виннипеге»
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Рашевский о переходе в «Авангард»: «Буше убедил, что я могу еще поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень. Был вариант попробовать силы в «Виннипеге»

Дмитрий Рашевский прокомментировал переход из «Динамо» в «Авангард».

«После окончания сезона со мной связался генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, сказал, что клуб и в том числе главный тренер Ги Буше очень заинтересованы во мне. Я тогда ответил, что подумаю. Позднее поговорил с Буше, с руководством «Авангарда». У меня был вариант поехать в Канаду, попробовать свои силы в «Виннипеге». Но получалось так, что там мне бы пришлось отыграть еще сезон на контракте новичка.

Ги Буше убедил меня, что я могу еще поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень, так как видит во мне потенциал и очень на меня рассчитывает. Так что быстро принял решение, принял оффершит от Омска. После этого все не очень гладко складывалось, но спасибо московскому «Динамо», что пошли мне навстречу и исполнили мои пожелания», – сказал 24-летний форвард.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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