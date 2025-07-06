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Кудашов о Рашевском: «До трансфера в «Авангард» говорил, что собирается в «Виннипег». Иногда огребал больше, чем другие, это могло послужить тому, что он ушел»

Алексей Кудашов высказался о переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

«Динамо» обменяло нападающего на денежную компенсацию, после чего хоккеист подписал соглашение с «Авангардом» на два года.

– Если убрать за скобки финансовую сторону, то почему решили отказаться от Рашевского?

– Неправильно говорить, что мы решили отказаться. Все равно ищется усиление, существует потолок зарплат и есть фактор «цена – качество».

Дима сам изъявил желание сменить обстановку и развиваться в другом направлении, хотел перейти на другой уровень.

Мы не можем выходить за потолок зарплат, поэтому у нас все впритирку.

– Чисто по-человечески вы с ним долго работали, и сейчас вы его отпускаете на самом пике, когда он может сделать рывок.

– Жизнь течет, и каждый год команда меняется. Кто-то уходит и приходит.

Я с ним разговаривал еще до трансфера в «Авангард», и он мне говорил, что собирается в «Виннипег». У каждого человека свой выбор. Я не знаю, куда он собирался.

Это взрослый человек, есть семья, надо как-то устраивать свою жизнь, он сделал такой выбор. Значит, так надо.

– Удивило, что он говорил о том, что собирается выбраться из зоны комфорта.

– Я не думаю, что здесь была зона комфорта. Когда ты что-то заявляешь для прессы, то надо говорить так, чтобы всех это устроило.

Зоны комфорта здесь никакой не было. Иногда он огребал больше, чем другие, поэтому это могло послужить тому, что он ушел (улыбается), – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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