Рашевский об уходе из «Динамо»: «Плей-офф у меня выдался не очень, и я понял – нужно менять обстановку, выходить из зоны комфорта»

Дмитрий Рашевский прокомментировал переход из «Динамо» в «Авангард».

– Вариант остаться в «Динамо» был. Но последний плей-офф у меня выдался не очень, и я понял, что нужно выходить из зоны комфорта, менять обстановку, больше работать и спрашивать с себя, выходить на новые роли. Поэтому принял решение сменить курс, и я думаю, что мне это пойдет только на пользу.

– Уже настроился на переезд в «Авангард», но тут «Динамо» повторило оффершит. Какие были мысли в этот момент?

– Я был не против остаться в «Динамо», просто в целом хотелось попробовать что-то другое, оказаться в другой среде. У меня были и другие варианты перехода. Мой агент и представители «Динамо» разговаривали долго, и этот разговор был достаточно непростым. Но в результате, повторюсь, все мои пожелания были исполнены, я очень этому рад, – сказал Рашевский.

Рашевский выступал за «Динамо» с 2020 года. В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 82 игры и набрал 44 (20+24) очка.