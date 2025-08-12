Фастовский о Ливо: «Расторгать контракт по таким основаниям сложно с юридической точки зрения. История затянется, думаю»
Ранее появилась информация, что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.
КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».
– Было же понятно, что контракт Ливо слишком «тяжелый» в нынешних условиях. Почему же не были приняты меры раньше? Важно было постараться избежать негативной имиджевой волны, которая затронула лигу. Сейчас нашли такой формальный повод.
Но по таким основаниям расторгать контракт – это довольно сложно с юридической точки зрения. Поэтому я думаю, что эта история затянется.
– Между клубом и игроком должны быть договоренности, когда он приедет на предсезонные сборы?
– Безусловно, такие договоренности всегда присутствуют, и этот момент обговаривается с любым легионером. Тем более сейчас, когда есть проблема с оформлением документов и виз, ссылаться на такой пункт регламента не очень логично.
– Эти договоренности обычно на словах или на бумаге?
– На словах. Тем более регламентом запрещены любые дополнительные соглашения между клубом и игроком, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.