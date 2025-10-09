Гридин о дебюте за «Калгари»: «Играл в НХЛ на приставке пару лет назад, а теперь я здесь – потрясающее чувство. Первую игру не забывают, как и первый гол»
19-летний форвард «Калгари» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (4:3 Б).
– Какие эмоции испытываете после дебюта в НХЛ и победы «Калгари»?
– Это невероятно. Еще пару лет назад я играл в НХЛ на приставке, а теперь сам вышел на лед – потрясающее чувство.
– Расскажите о своем голе.
– Честно говоря, я пытался отдать пас на дальнюю штангу, но шайба отскочила от конька соперника и оказалась в воротах. Для первого гола сойдет.
– Похоже, этот вечер вы не забудете никогда.
– Да, точно. Против нас был отличный соперник, и вообще – первую игру не забывают. Как и первый гол.
– Парни спрятали ваш шлем перед кругом новичка или вы знали, что выйдете без него?
– Я знал. Видел, что игроки «Эдмонтона» надевают шлемы после круга новичка, но сам решил ехать без – все нормально.
– Был ли момент, который особенно запомнился сегодня?
– Наверное, когда после матча получил шайбу от парней. Было очень приятно, такие вещи запоминаются, – сказал Матвей Гридин.
Гридин – вторая звезда дебютного матча в НХЛ с «Эдмонтоном». 19-летний форвард «Калгари» забил, набрал «плюс 2», нанес 5 бросков и сыграл 15:25